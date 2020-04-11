Microsoft продемонстрировала новое меню Пуск в Windows 10

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Windows 10; [100]
Компания Microsoft продемонстрировала современный взгляд на меню "Пуск" в операционной системе Windows 10. Пользователям доступны темный и светлый режим меню. Внешний вид тем больше соответствует стилю Fluent Design.

Разработчики сделали упор на яркие цвета и расстояние между иконками. Новые темы могут появится как базовые на складных устройствах под управлением операционной системы Windows 10X. Компания может доработать их, добавив анимационные эффекты при сенсорном экране.

Тема бесплатная и доступна в магазине Microsoft Store.

Комментарии и отзывы Microsoft Windows 10
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeatОбзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
MediaTek Helio P95 это восьмиядерный про...
MediaTek Helio P95 это восьмиядерный проКомпания MediaTek представила новый процессор под названием Helio P95, который стал улучшенной версией He...
Google Pixel 4a получит процессор Qualco...
Google Pixel 4a получит процессор QualcoНовый бюджетный смартфон Google Pixel 4a оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 730. ...
Представлен смартфон Moto g8 power lite ...
Представлен смартфон Moto g8 power lite Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Moto g8 power lite. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем...
Acer представила два ноутбука для учебы...
Acer представила два ноутбука для учебыНовые ноутбуки разрабатывались для образования. Корпус ноутбуков изготовлен из надежных и прочных материа...
Игровой смартфон Black Shark 3 получит т...
Игровой смартфон Black Shark 3 получит тВ марте этого года состоится презентация игрового смартфона компании Xiaomi - Black Shark 3. К слову, так...
Видеоигра Ghost Recon Breakpoint: Deep S...
Видеоигра Ghost Recon Breakpoint: Deep SСэм Фишер присоединяется к Ghost Recon Breakpoint. Напомним, что Сэм Фишер вымышленный главный герой сери...
Обзор Freeletics. Оздоровляемся...
Обзор Freeletics. ОздоровляемсяДовольно часто читатели задают вопросы о хорошем приложении для работы со своим телом, но мало кто в итог...
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. rea...
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. rearealme X2 Начнем со ...
Huawei Mate 30 Pro прошел тест на прочно...
Huawei Mate 30 Pro прошел тест на прочноАвтор YouTube-канала JerryRigEverything проверил на прочность флагман Huawei Mate 30 Pro. ...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на ф...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на фАвторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал живое фото бюджетного смартфона Redmi 9, который еще...
Появились изображения смартфона LG G9 Th...
Появились изображения смартфона LG G9 ThВ сети появилось изображение нового флагманского смартфона LG G9 ThinQ. Аппарат будет оснащен экраном с ...
Игра Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy...
Игра Star Wars Jedi Knight: Jedi AcademyStar Wars Jedi Knight: Jedi Academy добралась до платформы PlayStation 4 и Nintendo Switch с улучшенной г...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуромОбзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
Обзор CARCAM Z6. Недорогой автомобильный видеорегистратор-зеркалоОбзор CARCAM Z6. Недорогой автомобильный видеорегистратор-зеркало
Обзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor