Microsoft продемонстрировала новое меню Пуск в Windows 10

Компания Microsoft продемонстрировала современный взгляд на меню "Пуск" в операционной системе Windows 10. Пользователям доступны темный и светлый режим меню. Внешний вид тем больше соответствует стилю Fluent Design.

Разработчики сделали упор на яркие цвета и расстояние между иконками. Новые темы могут появится как базовые на складных устройствах под управлением операционной системы Windows 10X. Компания может доработать их, добавив анимационные эффекты при сенсорном экране.

Тема бесплатная и доступна в магазине Microsoft Store.