Microsoft работает над собственным ARM-чипом

Ранее в этом году Apple объявила, что запускает Apple Silicon на базе ARM. Более того, с запуском новых устройств Mac на базе чипсета Apple M1, компания официально начала процесс перехода от Intel к Apple Silicon. Теперь, согласно отчету Bloomberg News, Microsoft также следует примеру Apple и, как сообщается, работает над собственным чипсетом на базе ARM. Компания разрабатывает новый чип с поддержкой Windows 10 и предназначен в основном для центров обработки данных, но, как ожидается, также будет использоваться для устройств Surface. Технологический гигант из Редмонда в настоящее время использует процессоры на базе Intel для большинства своих облачных сервисов Azure. Кроме того, линейка устройств Surface оснащена процессорами Intel. Но теперь похоже, что Microsoft готова двигаться дальше.