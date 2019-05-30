Microsoft рассказала о своей новой «современной ОС»

На этой неделе во время Computex в Тайбэе Microsoft поделилась своими планами на новую операционную систему.

Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер сказал, что в будущей ОС компании будут плавные незаметные обновления в фоновом режиме. Система должна быть более безопасной и стабильной с постоянным подключением. Паркер говорил о «современной ОС», затрагивая такие темы, как облачные технологии, искусственный интеллект и разные методы ввода: перо, голос, касание и «даже взгляд». Хотя некоторые из этих функций могут быть интегрированы в Windows, похоже, Microsoft планирует полностью переосмыслить свою ОС. Компания официально объявила, что тестирует новую версию Windows 10, выпуск которой запланирован не раньше 2020 года. Будет эта «современная операционная система» частью Windows или чем-то совершенно новым, пока неизвестно. Дату выхода тоже не сообщили.