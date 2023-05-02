Microsoft разрабатывает собственные ARM-процессоры

Переход Apple на собственные процессоры стал прорывом для линейки компьютеров компании — с момента появления чипы серии M обеспечивают производительность и эффективность, превосходящие главных конкурентов буквально на несколько порядков. И согласно последним данным, Microsoft также хочет заняться созданием собственных чипов. Новая информация инсайдеров свидетельствует о том, что компания работает над своими собственными процессорами на архитектуре ARM, при этом Windows 12 также оптимизируется для работы с этим оборудованием с максимальной эффективностью, что на самом деле даже важнее. Согласно отчёту, опубликованному изданием Windows Latest, Microsoft работает над собственными чипами на архитектуре ARM и оптимизирует Windows 12 для совместной работы с этим оборудованием.

Компания опубликовала несколько вакансий, которые подчёркивают планы компании на будущее — среди них, например, вакансии главного архитектора системы на чипе, главного инженера по проектированию, старшего инженера по проверке физического проектирования и старшего менеджера по электрической безопасности процессора. Вероятно, благодаря данным чипам компания Microsoft планирует завоевать долю рынка среди ноутбуков, потому что на текущий момент крупные компании не могут ничего противопоставить решениям от компании Apple, а это, безусловно, серьёзная проблема, потому что пользователи постепенно уходят от Windows-ноутбуков и Microsoft просто теряет прибыль.