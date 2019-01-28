Компания Microsoft и MIT разработали модель, которая может поймать виртуальные «слепые зоны». Подход ИИ сравнивает действия человека в данной ситуации с тем, что он сделал бы, и изменяет его поведение в зависимости от того, насколько близко он соответствует его реакции.

Если автономная машина не знает, как съехать на обочину, когда машина скорой помощи едет по дороге, она может распознать, наблюдая как впереди идущий водитель движется сворачивает на обочину. Модель также будет работать с исправлениями в реальном времени. Если ИИ вышел из строя, водитель сможет взять ситуацию в свои руки. Алгоритм машинного обучения не только определяет приемлемые и неприемлемые ответы, но и использует вычисления вероятности, чтобы определить закономерности и определить, действительно ли это безопасно или все еще присутствует потенциальная проблема.