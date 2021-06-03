Microsoft скоро представит Windows 11

Прошло шесть лет с тех пор, как Microsoft впервые анонсировала Windows 10. С тех пор операционная система получила несколько обновлений, которые содержат новые функции, но Microsoft придерживается того же названия своей новой операционной системы. А уже 24 июня технический гигант анонсирует новую версию Windows — об этом даже сообщил один высокопоставленный сотрудник компании, который, собственно, и раскрыл информацию о том, что теперь Windows будет представлена в новой версии. Сообщается, что Microsoft также разослала приглашения на мероприятие профильным информационным изданиям, и что на мероприятии будут присутствовать генеральный директор Сатья Наделла, а также главный директор по продуктам Панос Панай.

Есть предположения, что эта новая версия будет запущена как Windows 11 — на официальном изображении у окна, из которого исходит свет, нет горизонтальной перегородки, так что свет образует две вертикальные полосы, да и мероприятие запланировано на 11:00. Независимо от того, как она будет называться, ожидается, что новая версия операционной системы будет иметь визуальные изменения, такие как новые иконки, улучшенный файловый менеджер и улучшенная поддержка звука по Bluetooth. Мы также должны увидеть некоторые функции, которые, как утверждается, были взяты из уже убитой операционной системы Windows 10X. Но пока что это всё — просто предположения и догадки, официальной информации до анонса никто точно не получит. Ждем мероприятие.
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