Microsoft создаёт новый способ делиться клипами из игр на Xbox

По словам Ларри Хриба из Microsoft, клипами из видеоигр для Xbox станет гораздо проще делиться через уникальные общедоступные URL-адреса в мобильном приложении Xbox. Эти ссылки также будут собраны в новую область «актуального контента», чтобы вы могли видеть, что делают другие геймеры и ваши друзья. В настоящее время функции тестируются в приложении и «скоро будут доступны всем пользователям», — заявил Хриб. «При использовании функции обмена ссылкой просто перейдите к снимку, которым хотите поделиться, в мобильном приложении Xbox, чтобы получить ссылку, а затем вставьте её куда угодно, чтобы поделиться с друзьями, которым не нужно входить в систему для просмотра данного контента. Мы сейчас тестируем эту давно ожидаемую функцию», — заявили разработчики компании в общении с геймерами.

Согласно изображениям, предоставленным разработчиками, раздел трендового контента — это новый софт в социальных сетях на iOS и Android, напоминающий ленту TikTok — своего рода тренд в последнее время. В данном приложении у вас будет отдельная лента, которую вы можете прокручивать, а затем ставить лайк, комментировать и делиться контентом с другими пользователями. Microsoft уже предлагает возможность публиковать игровые клипы и снимки экрана через ленту активности вашего профиля, клубы, сообщения и социальные сети, на консолях и в мобильном приложении. Sony также недавно представила аналогичную функцию для PlayStation 5. Однако создание общедоступных ссылок должно сделать функцию более удобной.