Microsoft создаёт собственные процессоры для ИИ

По сообщениям западных СМИ, компания Microsoft разрабатывает собственные чипы для искусственного интеллекта, предназначенные для обучения больших языковых моделей с целью уменьшить зависимость от NVIDIA и избежать высоких затрат в будущем, когда это станет нормой современного мира. Разработка чипов началась в 2019 году и некоторые сотрудники Microsoft и OpenAI уже имеют к ним доступ, чтобы проверить их производительность для последних больших языковых моделей. Стоит отметить, что на сегодняшний день NVIDIA является основным поставщиком чипов для AI-серверов — оценки аналитиков показывают, что для коммерциализации ChatGPT OpenAI понадобится более 30 000 видеокарт A100 от NVIDIA. А последние видеокарты H100 от NVIDIA продаются на eBay за более чем 40 000 долларов, что свидетельствует о высоком спросе на высококлассные чипы, которые могут помочь развернуть AI-программное обеспечение.

В то время как NVIDIA старается соответствовать спросу рынка, компания Microsoft, по сообщениям аналитиков, стремится сэкономить деньги на своем AI-оборудовании, обращаясь к внутренним ресурсам. Microsoft ускорил свою работу над проектом с кодовым названием Athena, направленным на создание собственных чипов AI. И хотя пока что неясно, будет ли Microsoft предоставлять эти чипы своим клиентам в облачной платформе Azure, компания планирует распространить их более широко внутри Microsoft и OpenAI уже в следующем году. Кроме того, Microsoft, по сообщениям, имеет план развития чипов, включающий несколько будущих поколений.
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