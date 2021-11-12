Microsoft создала уникальный ПК для рекламы Forza Horizon 5

На специальном мероприятии перед релизом гоночного симулятора несколько избранных блогеров были приглашены в секретное место в графстве Суррей, Англия, где у них была возможность поиграть в Forza Horizon 5 на действительно крутой установке 4D. Данный компьютер мог похвастаться настраиваемой подставкой для вождения, в том числе полноценным гоночным креслом и управлением на рулевом колесе, дополненным тройной системой мониторов LG OLED, объемным звуком, вентиляторами и ароматизаторами в придачу. Учитывая, что OLED-дисплеи LG являются одними из лучших игровых мониторов, которые вы можете купить, благодаря их панелям с частотой 120 Гц, поддержке G-Sync и портам HDMI 2.1 блогеры, которые попали на закрытый показ игры, должны были получить внушительный игровой опыт, которого большинство пользователей получить не смогут.

Да и не совсем понятно, зачем компания устраивала закрытый показ, если о нём узнали только после релиза игры, которая и без этой информации оказался достаточно успешным. На текущий момент Forza Horizon 5 является самым успешным релизом компании Microsoft на игровом рынке, так что заниматься дополнительным пиаром компании просто нет необходимости. Но, с другой стороны, многие захотели бы поиграть в гоночный симулятор именно в такой конфигурации — когда вентиляторы дуют в лицо, создавая дополнительный уровень погружения в виртуальные состязания. Хотелось бы получить доступ к подобным развлечениям в компьютерных клубах, например.