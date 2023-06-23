Microsoft создаст суперкомпьютер на топологических кубитах

Компания Microsoft вчера объявил о своём собственном плане создания квантового суперкомпьютера, закрепляя свои достижения многолетних исследований топологических кубитов. В прошлом году компания достигла прорыва в исследованиях топологических кубитов и теперь утверждает, что сможет создать функциональный квантовый суперкомпьютер менее чем за десять лет на их основе. И это, конечно, довольно амбициозный план. Конечно, Microsoft занимается исследованиями в области квантовых вычислений уже давно — компания продвигает свои исследования в различных областях квантового вычисления, даже не имея единого, последовательного топологического кубита вплоть до прошлого года.

При этом в компании подтверждают, что хотя у них уже есть весомое решение в этом направлении, им ещё нужно очень много сделать, чтобы топологические кубиты стали реальностью. Например, в области квантового вычисления было есть масса других аспектов, над которыми можно и нужно работать — это и механизмы управления, и система снижение шумов, и сложность внедрения определённых технологий. В этих областях у компании нет настолько весомых прорывов, чтобы сказать, что через десять лет компьютер нового поколения будет действительно готов. С другой стороны, ещё пять лет назад никто не мог себе представить процессоры на 2 нанометрах, а сейчас они находятся от серийного производства на расстоянии вытянутой руки. Так что посмотрим, что компания будет делать в будущем.