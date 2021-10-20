Microsoft теперь позволяет тестировать приложения Android в Windows 11

Приложения можно загружать через Microsoft Store, в котором будут перечислены различные приложения, которые затем будут указывать на Amazon Appstore для загрузки и установки. Приложения Android могут работать бок о бок с другими приложениями Windows, они также интегрированы в Alt + Tab и в представление задач, и вы можете закрепить их в меню «Пуск» или на панели задач.
Вы можете видеть уведомления из приложений Android в центре действий или делиться своим буфером обмена между приложением Windows и приложением Android. Microsoft построила подсистему в Windows 11, чтобы включить поддержку приложений Android. Он включает ядро Linux и ОС Android, основанную на Android Open Source Project (AOSP) версии 11. Подсистема работает на виртуальной машине Hyper-V, как и подсистема Windows для Linux. Эта подсистема поддерживает чипы AMD, Intel и Qualcomm, и Microsoft в партнерстве с Intel позволяет запускать приложения только для Arm на устройствах AMD и Intel.