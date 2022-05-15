Microsoft тестирует крупное обновление для Windows 11

В Windows 11 скоро появится первое крупное обновление под кодовым названием Sun Valley 2. Тем временем началось публичное тестирование еще одного обновления - Sun Valley 3, первая общедоступная сборка которой — Windows 11 build 25115. Sun Valley 3 — еще одно крупное обновление для Windows 11, которое Microsoft выпустит в следующем году. Участники бета-тестирования Windows Insider получили первую сборку в этой ветке.

Build 2022 — трехдневная конференция разработчиков, которая пройдет с 24 по 26 мая, в ходе которой Microsoft представит свои новейшие инструменты, технологии и обновления для различных программных продуктов, в том числе и для Windows.
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