Microsoft тизерит мобильный Minecraft в дополненной реальности

Хорошей игры много не бывает. Подобно Bethesda, которая портирует Skyrim куда только можно, корпорация Microsoft решила порадовать игроков новой версией Minecraft. На этот раз для дополненной реальности.

На конференции Build 2019 разработчики показали минутный тизер игры. В нём девушка сидит на скамейке и случайно подбирает смартфон креативного директора Minecraft Сакса Пёрсона, оказываясь в сказочном кубическом мире. Игровой процесс похож на Pocemon Go: игроку требуется направить камеру смартфона на какой-нибудь объект и всячески с ним взаимодействовать. Если присмотреться, то в инвентаре персонажа можно увидеть блок кирпича, что намекает нам о возможности строительства (просто представьте, как будет выглядеть ваш город спустя неделю после релиза).

Сама Microsoft пока ничего не рассказала про Minecraft AR, лишь назвала дату релиза — 17 мая. Больше информации мы узнаем на сайте minecraft.net незадолго до выхода игры.