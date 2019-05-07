Microsoft тизерит мобильный Minecraft в дополненной реальности

2019-05-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Minecraft; [29]
Хорошей игры много не бывает. Подобно Bethesda, которая портирует Skyrim куда только можно, корпорация Microsoft решила порадовать игроков новой версией Minecraft. На этот раз для дополненной реальности.

На конференции Build 2019 разработчики показали минутный тизер игры. В нём девушка сидит на скамейке и случайно подбирает смартфон креативного директора Minecraft Сакса Пёрсона, оказываясь в сказочном кубическом мире. Игровой процесс похож на Pocemon Go: игроку требуется направить камеру смартфона на какой-нибудь объект и всячески с ним взаимодействовать. Если присмотреться, то в инвентаре персонажа можно увидеть блок кирпича, что намекает нам о возможности строительства (просто представьте, как будет выглядеть ваш город спустя неделю после релиза).

Сама Microsoft пока ничего не рассказала про Minecraft AR, лишь назвала дату релиза — 17 мая. Больше информации мы узнаем на сайте minecraft.net незадолго до выхода игры.

Комментарии:
Умный мусорный контейнер от XIAOMI...
Умный мусорный контейнер от XIAOMIКитайский производственный гигант Xiaomi выпустил новую умную мусорную корзину. Это сторонний продукт, вы...
Microsoft Cortana будет звучать как живо...
Microsoft Cortana будет звучать как живоСовременные голосовые помощники такие как Microsoft Cortana, Amazon, Alexa и Google добавили в нашу жизнь...
Master & Dynamic MW65 — новые наушники с...
Master & Dynamic MW65 — новые наушники сКомпания Master & Dynamic анонсировала новые наушники MW65 с активным шумоподавлением. Наушники MW65 имею...
Представлен флагман компании ZTE - Axon ...
Представлен флагман компании ZTE - Axon Последний флагман компании ZTE - Axon 10 Pro, выглядит довольно интересно. Он оснащен, 6,47-дюймовым AMOL...
Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактны...
Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. КомпактныСегодня мы детально рассмотрим компактный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512UF с процессором Intel Core i7-855...
Google может разрешить пользователям огр...
Google может разрешить пользователям огрСовсем скоро в Google Chrome может появится инструмент, который будет отображать подробную информацию о о...
Игровой роутер Nighthawk Pro Gaming XR3...
Игровой роутер Nighthawk Pro Gaming XR3Компания Netgear запустила свой игровой маршрутизатор начального уровня, который называется Nighthawk Pro...
Microsoft добавит в Word искусственный и...
Microsoft добавит в Word искусственный иНа конференции разработчиков Build 2019 корпорация Microsoft сообщила о внедрении в Word искусственного и...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdgeОбзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdge
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)
Обзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачиОбзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачи
Обзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USBОбзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USB
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 10. Смартфон с Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 10. Смартфон с "кинематографическим" дисплеем
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 R...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 RСегодня мы с вами посмотрим на достаточно интересный корпус для вашего компьютера, который обладает целым...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннер...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннерСтоит отметить, что жанр раннеров давно считается устаревшим — геймеры радовались данным играм лет пять н...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17Мы все давно привыкли к тому, что компания Corsair делает достаточно дорогие продукты. Это касается как к...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для ...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для Мне на глаза попалась игра World War Heroes и я сразу решил, что этот шутер мне точно понравится. Разрабо...
Предварительный обзор SilverStone LD03. ...
Предварительный обзор SilverStone LD03. Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выгляд...
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor