Microsoft устраняет проблему загрузки Windows 10

2020-03-03, Автор - Ramil; Продукт - Windows 10 ISO; [69]
Некоторые пользователи сообщают о появившихся проблемах с процессом загрузки. Компания Microsoft выпустила ISO файл для Windows 10 20H1 для Preview Build 19041, которая должна решить проблему.

Также некоторые инсайдеры жалуются код-ошибки 715-123130. Она возникает в случае загрузки Windows 10 ISO для версии 2004. MIcrosoft сообщает, проблема возникает на стороне сервера.

Компания не выпустила обновление для этой ошибки, исправление станет доступным в следующем апдейте системы. Microsoft говорит, что необходимо попробовать обновить систему снова.

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