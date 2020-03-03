Microsoft устраняет проблему загрузки Windows 10

Некоторые пользователи сообщают о появившихся проблемах с процессом загрузки. Компания Microsoft выпустила ISO файл для Windows 10 20H1 для Preview Build 19041, которая должна решить проблему.

Также некоторые инсайдеры жалуются код-ошибки 715-123130. Она возникает в случае загрузки Windows 10 ISO для версии 2004. MIcrosoft сообщает, проблема возникает на стороне сервера.

Компания не выпустила обновление для этой ошибки, исправление станет доступным в следующем апдейте системы. Microsoft говорит, что необходимо попробовать обновить систему снова.