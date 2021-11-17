Microsoft увеличила темп развёртывания Windows 11

Если вы терпеливо ждали установки Windows 11 на свой компьютер, у Microsoft есть хорошие новости. Компания сегодня объявила, что увеличивает темпы развертывания операционной системы и делает ее более доступной. При условии, что ваш компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10 версии 2004 или более поздней и вы недавно установили сервисное обновление от 14 сентября 2021 года, выпущенное корпорацией Microsoft, теперь вы можете выполнить обновление непосредственно до Windows 11. Впрочем, есть хорошие новости и для тех, кто продолжает работать на Windows 10 и не горит желанием переходить на что-то новое — забегая вперед, Microsoft планирует перевести Windows 10 на ежегодную периодичность обновления функций.

Это значит, что система будет получать патчи и обновления в течение года, но на самом деле это будет происходить заметно реже. Про патчи безопасности при этом информации нет — скорее всего, они будут выходить по старому графику. Более того, как и прежде, Microsoft не рекомендует устанавливать Windows 11 на устройство, которое не соответствует системным требованиям, хотя вы все равно можете это сделать. Следует иметь в виду, что вы можете не получать обновления на ПК с неподдерживаемым процессором, например, и каждый раз нужно будет переустанавливать систему для получения свежего апдейта. Это не слишком удобно, но если апдейт компьютера вам не грозит, то можно воспользоваться сторонними образами и установить Windows 11.
Комментарии и отзывы Windows 11
Google Pixel 2 XL получил первую кастомную прошивку для Andr…
Google Pixel 2 XL получил первую кастомную прошивку для AndrСообщество Android послепродажного обслуживания было довольно активным в последнее время, создавая порты …
Samsung анонсирует домашнюю платформу Bixby…
Samsung анонсирует домашнюю платформу BixbySamsung анонсировала свою новую домашнюю платформу Bixby на конференции разработчиков Samsung 2021, а так…
Ошибки iOS 15: удаление фотографий, зависание почтового прил…
Ошибки iOS 15: удаление фотографий, зависание почтового прилСообщается, что iOS 15 - последнее программное обеспечение от Apple, выпущенное на прошлой неделе, сод…
Windows 11 уже поддерживает приложения с Android…
Windows 11 уже поддерживает приложения с AndroidОдна из важнейших функций Windows 11 — это поддержка приложений для Android, но, хотя стабильная версия н…
Пользователи недовольны новыми смайликами Windows 11…
Пользователи недовольны новыми смайликами Windows 11Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 11 22478 для инсайдеров Windows на канале разработчиков. Главной…
Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производите…
Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производитеMicrosoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое устраняет проблемы с производительностью AMD…
Бета-версия Android 12 вернется в декабре…
Бета-версия Android 12 вернется в декабреНа фоне сегодняшнего анонса Google Pixel 6 бета-версия Google Android 12 была обновлена ​​до стабильной в…
Программируемый ускоритель SmartNIC…
Программируемый ускоритель SmartNICNVIDIA создала программируемый ускоритель SmartNIC, созданный для создания сетей безопасности и хранилища…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor