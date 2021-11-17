Microsoft увеличила темп развёртывания Windows 11

Если вы терпеливо ждали установки Windows 11 на свой компьютер, у Microsoft есть хорошие новости. Компания сегодня объявила, что увеличивает темпы развертывания операционной системы и делает ее более доступной. При условии, что ваш компьютер работает под управлением операционной системы Windows 10 версии 2004 или более поздней и вы недавно установили сервисное обновление от 14 сентября 2021 года, выпущенное корпорацией Microsoft, теперь вы можете выполнить обновление непосредственно до Windows 11. Впрочем, есть хорошие новости и для тех, кто продолжает работать на Windows 10 и не горит желанием переходить на что-то новое — забегая вперед, Microsoft планирует перевести Windows 10 на ежегодную периодичность обновления функций.

Это значит, что система будет получать патчи и обновления в течение года, но на самом деле это будет происходить заметно реже. Про патчи безопасности при этом информации нет — скорее всего, они будут выходить по старому графику. Более того, как и прежде, Microsoft не рекомендует устанавливать Windows 11 на устройство, которое не соответствует системным требованиям, хотя вы все равно можете это сделать. Следует иметь в виду, что вы можете не получать обновления на ПК с неподдерживаемым процессором, например, и каждый раз нужно будет переустанавливать систему для получения свежего апдейта. Это не слишком удобно, но если апдейт компьютера вам не грозит, то можно воспользоваться сторонними образами и установить Windows 11.