Microsoft выпускает обновление для PowerToys v0.15

Microsoft выпустила обновление для PowerToys. Обновление v0.15 предназначена для операционной системы Windows 10. Обновление доступно для скачивания с веб-сервиса разработчика.

Новое обновление представляет почти 100 исправлений. Убрано требование "Запуск от имени администратора". Добавлено около 300 юнит-тестов для повышения стабильности и предотвращения сбоя системы. Проведена огромная работа по очистке журнала проблем и ярлыков. Появилась совместимость FancyZones с приложениями. Добавлено уведомление автообновления для самой программы.