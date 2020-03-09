Microsoft выпускает обновление для PowerToys v0.15

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft PowerToys v0.15; [60]
Microsoft выпустила обновление для PowerToys. Обновление v0.15 предназначена для операционной системы Windows 10. Обновление доступно для скачивания с веб-сервиса разработчика.

Новое обновление представляет почти 100 исправлений. Убрано требование "Запуск от имени администратора". Добавлено около 300 юнит-тестов для повышения стабильности и предотвращения сбоя системы. Проведена огромная работа по очистке журнала проблем и ярлыков. Появилась совместимость FancyZones с приложениями. Добавлено уведомление автообновления для самой программы.

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