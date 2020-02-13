Microsoft выпускает обновление для WIndows 10

Microsoft начала выпускать последние накопительные обновления Windows 10 почти для всех версий настольной операционной системы. Две сборки 18362.657 и 18363.657 доступны для Windows 10 мая 2019 года обновления и ноября 2019 года обновления.

Обновление решает проблему, возникающую при миграции облачных принтеров во время обновления. Улучшен процесс установки при обновлении до Windows 10, версия 1903. Обновления безопасности для Internet Explorer, Microsoft Edge, Основы Windows, Криптография Windows, Виртуализация Windows, Сетевая безопасность и контейнеры Windows, Windows Server, Управление Windows, графический компонент Microsoft, Ввод и компоновка Windows, Windows Media, Microsoft Scripting Engine и Windows Shell.