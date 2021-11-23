Microsoft выпускает сборку Windows 11 22000.348 с новыми смайликами

Сегодня Microsoft выпустила новое дополнительное обновление для Windows 11. Однако, в отличие от большинства накопительных обновлений, в нем есть новые смайлы, о которых было объявлено еще в июле.

Когда были объявлены новые персонажи-эмодзи, команда дизайнеров продемонстрировала этих красивых трехмерных персонажей, которые выглядели так же, как и в iOS. Но когда они начали появляться в предварительном просмотре, они были фактически плоскими и гораздо менее привлекательными, чем предполагали пользователи. Оказывается, симпатичные смайлики являются эксклюзивными для таких приложений, как Teams и Flipgrid, в то время как Windows 11 получает обычные 2D-смайлики. Microsoft заявила, что цель состоит в том, чтобы новые смайлы были «личными и знакомыми», что является ключевыми принципами дизайна в Windows 11. Также существует больше смайлов, включая набор Emoji 13.1.