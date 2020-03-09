Microsoft выпустил новую версию Windows 10 Build 19577

Новый релиз содержит ряд новых улучшений и новую версию PowerToys. PowerToys это набор бесплатных системных утилит для Windows. Эти программы добавляют или изменяют функции, чтобы максимизировать производительность или добавить больше настроек.

Обновление Microsoft Windows 10 Build 19577 включает в себя новые иконки Windows Security. Исправления для множества известных на данный момент проблем. Полный список изменений опубликован на официальном сайте компании.

Новая версия Windows 10 Insider Preview Build 19577 доступна для скачивания.