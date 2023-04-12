Microsoft выпустила Windows 11 для HoloLens 2

Сегодня компания Microsoft представила операционную систему Windows 11 для своей гарнитуры HoloLens 2. Обновление будет бесплатным и, как утверждает компания, появится до конца июня в качестве дополнительного обновления — нужно лишь подождать полноценного развёртывания. Владельцы HoloLens 2 могут продолжать использовать Windows 10, но Windows 11 обеспечит лучшую производительность приложений и некоторые важные дополнения для разработчиков. И хотя обновление, кажется, не принесёт каких-либо больших изменений для пользователей, кроме повышения производительности приложений, есть важное дополнение для разработчиков, которое должно помочь улучшить их приложения в будущем.

Microsoft предоставляет разработчикам доступ к своему элементу управления Edge WebView2, чтобы позволить им легко вставлять HTML, CSS и JavaScript в свои приложения. Это должно улучшить приложения, основанные на веб-технологиях, и это тот же элемент управления, к которому переходит Microsoft Teams из текущего приложения Electron. Microsoft также улучшит функцию Dynamics 365 Guides на HoloLens 2 с выпуском Windows 11 в ближайшие месяцы. В ближайшее время будет доступна новая функция аннотирования, которая позволяет пользователям HoloLens 2 свободно иллюстрировать 3D-рисунки где угодно во время видеовызовов. Крайне интересное обновление, жаль, что сама по себе платформа достаточно дорогая и популярной до сих пор она не стала. Это огорчает, конечно.
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