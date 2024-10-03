Microsoft выпустила апдейт Windows 11 24H2

Сегодня компания Microsoft начала развёртывание обновления Windows 11 24H2 — эта версия улучшает безопасность операционной системы, добавляет новые возможности подключения к беспроводной сети и расширяет использование искусственного интеллекта в компьютерах с поддержкой сервиса Copilot+. Например, если ваш компьютер поддерживает соответствующее оборудование, это обновление добавляет поддержку Wi-Fi 7, что обеспечивает гораздо более быструю передачу данных с меньшими задержками и повышенной стабильностью. Кроме того, Windows 11 теперь поддерживает слуховые аппараты, совместимые с Bluetooth LE Audio. Ещё одно нововведение — переключатель режима энергосбережения. Он всегда был доступен для ноутбуков, но теперь его можно включать и при работе от сети, если вы хотите снизить потребление электроэнергии «на проводе».

И, естественно, устройства с достаточно мощными нейропроцессорами получают множество новых функций на базе искусственного интеллекта. Одна из них — автоматическая генерация субтитров, которая работает во всех видеоплеерах в системе. Система расшифровывает аудио и может переводить его на ваш язык, причём всё это выполняется локально, что минимизирует задержки. Также доступны новые эффекты Windows Studio, которые работают с веб-камерой, позволяя размывать фон или применять различные стили к вашему видео. На деле функций гораздо больше, но их работоспособность для начала стоит ещё проверить в реальных сценариях.