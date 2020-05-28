Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft начала выпуск большого майского обновления своей операционной системы Windows 10. Новая версия включает в себя модификации мастера Cortana и подсистемы Windows для Linux 2 (WSL 2) в качестве основных новинок, но также появилось много других небольших изменений.

Microsoft делает упор на повышение производительности, чтобы адаптироваться к новому стилю работы из дома из-за ограничений. Среди наиболее заметных изменений мы находим : Интеграцию подсистемы Windows для Linux 2 с пользовательским ядром Linux. Это позволяет повысить производительность Microsoft Linux на Windows. Новый интерфейс Cortana со встроенным чатом для записи на естественном языке и взаимодействия с помощником. Ускоренный вход в систему с использованием альтернативных паролю методов, таких как биометрические системы или PIN-код. Виртуальные рабочие столы Windows теперь можно переименовать.

Компания также добавила усовершенствования в Microsoft Edge с точки зрения управления памятью связаны с тем, что браузер сокращает до 27% памяти, используемой компьютером. Пользователи смогут подключать устройства Bluetooth напрямую из уведомлений без необходимости доступа к настройкам Windows и многое другое.
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