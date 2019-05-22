Microsoft выпустила майское обновление Windows 10

Компания Microsoft анонсировала крупное майское обновление операционной системы Windows 10.

В обновление добавили множество полезных изменений. Например, появилась новая светлая тема, поддержка японских смайликов Kaomoji и функция Windows Sandbox (для Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise), которая позволяет запускать подозрительные программы в специальном виртуальном пространстве, чтобы они не могли внести изменения в основную систему. Кроме этого в новой сборке ОС разделили голосовой помощник Cortana и встроенный поиск.

Обновление уже начали распространять волнами на компьютеры по всему миру. Если вы его ещё не получили, то придётся немного подождать.