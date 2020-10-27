Microsoft выпустила настоящий холодильник в стиле Xbox Series X

Microsoft создала собственный холодильник в стиле Xbox. Он поставляется в гигантской розничной коробке, которая, вероятно, соответствует масштабу реальной коробки консоли. Он даже поставляется со всеми маркировками, такими как твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и отпечатки 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Холодильник является точной копией Xbox Series X с передним и задним портами, а также логотипом Xbox, который загорается при включении. Холодильник даже издаёт фирменный звук загрузки Xbox Series X, когда открывается дверц. Девайс также обладает кастомной зеленой подсветкой.

Microsoft создала на свет только три холодильника Xbox Series X. Один из холодильников Microsoft подарила рэперу Snoop Dogg на День Рождения, предварительно положив внутрь торт в стиле консоли и пару золотых цепочек с логотипом Xbox.