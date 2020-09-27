Microsoft выпустила новый патч для Flight Simulator повышающий производительность на 10%

Новый патч Microsoft Flight Simulator 1.8.3.0 приносит оптимизацию в игру. Новый патч оптимизирует систему загрузки, чтобы сократить общее время загрузки, а также влияние тяжелых сцен в аэропорту на процессор. Игрокам стала доступна новая опция для управления частотой обновления экрана кабины самолета.

Все улучшения связаны для пользователей для любой конфигурации компьютера. Проведенные тесты нового патча зафиксировали улучшения на 11,4 % при разрешении 1080p. Эти улучшения производительности будут наиболее заметны в "тяжелых сценах аэропорта», где разработчик сосредоточил свои усилия по оптимизации.
Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator 1.8.3.0
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