Microsoft выпустила новый патч для Flight Simulator повышающий производительность на 10%

Все улучшения связаны для пользователей для любой конфигурации компьютера. Проведенные тесты нового патча зафиксировали улучшения на 11,4 % при разрешении 1080p. Эти улучшения производительности будут наиболее заметны в "тяжелых сценах аэропорта», где разработчик сосредоточил свои усилия по оптимизации.
Новый патч Microsoft Flight Simulator 1.8.3.0 приносит оптимизацию в игру. Новый патч оптимизирует систему загрузки, чтобы сократить общее время загрузки, а также влияние тяжелых сцен в аэропорту на процессор. Игрокам стала доступна новая опция для управления частотой обновления экрана кабины самолета.