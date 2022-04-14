Microsoft выпустила обязательное обновление Windows 11

Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11. Оно содержит не только исправления ошибок и улучшения безопасности, но и новые функции. Обновление номер KB5012599 доступно как через Центр обновления Windows (Windows Update), так и для загрузки вручную и включает обязательное обновление безопасности, которое будет установлено автоматически. В Windows 11 включены основные моменты поиска, которые предлагают контент в зависимости от того, какой сегодня день. Например, важные события и праздники, а корпоративным пользователям — важные контакты и последние файлы. Новый интерфейс появляется, когда пользователь щелкает поле поиска на панели задач и ничего не вводит.

Была добавлена ​​поддержка до трех всплывающих уведомлений с высоким приоритетом в центре уведомлений. Эта функция уведомлений может быть полезна, если пользователь часто получает звонки, сообщения, напоминания или уведомления от приложений, использующих уведомления Windows. Операционная система упростила смену браузера по умолчанию.
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