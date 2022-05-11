Microsoft выпустила обновление Windows 11 (KB5013943)

Microsoft выпустила обновление Windows 11 за май 2022 года с исправлениями безопасности и улучшениями. KB5013943 (сборка 22000.675) включает в себя все исправления, предварительно представленные в KB5012643, выпущенном в прошлом месяце. Устранена известная проблема, из-за которой экран мерцал при запуске устройства в безопасном режиме. Компоненты, зависящие от explorer.exe, такие как проводник, меню «Пуск» и панель задач, могут быть затронуты и работать нестабильно. Решена известная проблема, которая может вызывать ошибки с некоторыми приложениями .NET Framework 3.5 или препятствовать открытию этих приложений. Затронутые приложения используют определенные дополнительные компоненты .NET Framework 3.5, такие как компоненты Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workflow (WWF).
Другие улучшения, появившиеся в Windows 11 (KB5013943):
- Исправлена ошибка, которая могла привести к частичному обрезанию видеосубтитров
- Обновлена проблема, которая неправильно выравнивает субтитры видео
- Отображает температуру поверх значка погоды на панели задач
- Устранена проблема, из-за которой нельзя использовать кнопки свертывания, развертывания и закрытия в развернутом окне приложения