Microsoft выпустила обновление для ОС Windows 10 от 27 мая 2020 года

27 мая было выпущено обновление для WIndows 10. Обновление предлагает множество новых функций, таких как вход без пароля, больше смайлов и новые возможности чата Cortana. Обновление содержит подсистему Windows с ядром Linux, созданным на заказ. Это показывает, что Windows по-прежнему заинтересована в поддержке Open Source в будущем.

Добавлены новые функции, новые смайлы, а также новая функция входа в систему с помощью отпечатка пальца или лица. В приложении Блокнот добавлены возможности: поиска, замены, быстрого редактирования текста.
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