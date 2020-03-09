Microsoft выпустил обновление для Surface Laptop 3

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Surface Laptop 3; [95]
Microsoft выпустил новое обновление для ноутбука Surface Laptop 3 с установленной системой Windows 10. Обновление прошивки получил номер 1.2238.140.0. Она улучшает стабильность системы и время автономной работы устройств с чипами AMD.

Обновление пройдет поэтапно, обновление содержит полный пакет встроенного программного обеспечения и драйверов для Surface Laptop 3 с установленным процессором AMD. Драйвера и обновления совместимы с Windows 10, включая версию Enterprise. MSI-файлы включают все драйверы и микропрограммы, необходимые для образов Windows на устройствах Surface.

Обновление доступно на официальном сайте Microsoft.

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