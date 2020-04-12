Microsoft выпустила обновление для Windows 10 Build 19041.173

2020-04-12, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Windows 10; [82]
Компания Microsoft выпустила новое обновление для версии Windows 10 2004 (20H1), с номером сборки Build 19041.173 (KB4552455). Сборка содержит все исправления, представленные в Build 19041.172, но еще и дополнительные исправления ошибок. Устранены проблемы совместимости приложений. Исправлена проблема при которой устройство USB-хранения переставали работать. Проблема была с блоком управления памяти ввода-вывода. Проблема была связана с выходом из режима гибернации. Решена проблема с браузером Edge.

Обновление доступно всем пользователям Windows 10.

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