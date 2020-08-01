Microsoft выпустила обновление для Windows 10 KB4568831

Microsoft выпустила дополнительное обновление от 10 мая 2020 года. KB4568831 содержит исправления ошибок операционной системы и приносит ряд улучшений. Microsoft внедряет исправления для ряда ошибок, в том числе проблем, влияющих на Проводник. Была исправлена проблема с вставкой изображений и текста из Word в Internet Explorer. Microsoft исправляет проблемы с принтером, которые были вызваны пакетом исправлений безопасности. Устранена проблема, из-за которой "Экранная лупа" может перестать работать в Microsoft Excel в некоторых случаях. Была решена проблема, которая может привести к прекращению работы процесса Microsoft Remote Assistance. Другие исправления можно найти на официальном сайте компании.