Microsoft выпустила обновление для Windows 11…

Обновление содержит огромный список исправлений и улучшений. В принципе, все они станут доступны в обязательном автоматическом обновлении в рамках ежемесячного майского вторника исправлений. Одно из важнейших улучшений — исправлена проблема, из-за которой запуск ОС мог задерживаться почти на час — около 40 минут. Также устранена проблема с некорректным выравниванием субтитров видео и частичным обрезанием субтитров, невозможностью использовать кнопки свернуть, развернуть и закрыть в развернутом окне приложения, отображением температуры над значком погоды на панели задач и многое-многое другое.