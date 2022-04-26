Microsoft выпустила обновление для Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows 11. Windows 11 KB5012643 (сборка 22000.652) — это необязательное обновление. Он не устанавливается автоматически, но доступен через Центр обновления Windows (Центр обновления Windows) и для ручной загрузки из каталога Центра обновления Майкрософт.

Обновление содержит огромный список исправлений и улучшений. В принципе, все они станут доступны в обязательном автоматическом обновлении в рамках ежемесячного майского вторника исправлений. Одно из важнейших улучшений — исправлена ​​проблема, из-за которой запуск ОС мог задерживаться почти на час — около 40 минут. Также устранена проблема с некорректным выравниванием субтитров видео и частичным обрезанием субтитров, невозможностью использовать кнопки свернуть, развернуть и закрыть в развернутом окне приложения, отображением температуры над значком погоды на панели задач и многое-многое другое.
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