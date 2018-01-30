Microsoft выпустила патч против пачта

Появилась информация о том, что компания Microsoft выпустила патч Windows KB4078130 для своей ОС, который отключает заплатку для систем Intel и уязвимости Spectre CVE-2017-5715. Дело в том, что после выпуска обновления с защитой от данной уязвимости, множество систем стали работать нестабильно - пользователи жалуются на то, что система стала сама по себе перезагружаться, появилась потеря данных и все в таком духе, жалоб стало слишком много и проблему стали решать. Пока что не понятно, каким образом компания планирует полностью исправить проблему с уязвимостью и каким образом это все отразится на итоговое впечатление от Intel и ее работы над защитой. Ведь, сейчас покупать новые процессоры уже страшно, тем более стоимость у них очень и очень высокая. Ждем новости по данной теме и все вам расскажем.