Microsoft выпустила срочное обновление для Windows 10 и 11

Microsoft выпустила накопительное обновление в рамках традиционного ежемесячного обновления для операционных систем Windows 10 и 11. Однако обновление оказалось не очень удачным, и чтобы исправить неприятные недочеты, Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы. У пользователей возникают проблемы с процессом входа в Azure Active Directory, а также с Microsoft 365 на устройствах на базе Arm. Эта проблема может возникнуть у пользователей приложений и служб, использующих Azure Active Directory для входа, включая VPN, Microsoft Teams и Microsoft Outlook.

Обновления доступны для Windows 11 (21H2) и трех версий Windows 10 (21H2, 21H1 и 20H2). Они будут установлены автоматически через Центр обновления Windows (Windows Update), либо их можно установить вручную через Каталог обновлений Microsoft.
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