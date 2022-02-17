Microsoft выпустит калибровку HDR с Xbox на Windows 11

Windows 11 поставлялась с функцией Auto HDR с консолей Xbox Series X/S, и Microsoft сейчас проводит некоторые оптимизации для оконных игр, которые позволят им поддерживать Auto HDR и VRR. По словам Microsoft, оптимизация также может «значительно уменьшить задержку» для старых игр, работающих в оконном режиме. В графической части интерфейса настроек Windows 11 появится новый параметр «Оптимизация для оконных игр», который будет применяться к более старым играм DirectX 10 и DirectX 11. Хотя в прошлом вам обычно приходилось запускать игры в полноэкранном режиме, чтобы получить все преимущества задержки и производительности, Microsoft внесла изменения в DirectX как в Windows 10, так и в Windows 11, чтобы ускорить игры, работающие в оконном режиме.