Microsoft выпустит калибровку HDR с Xbox на Windows 11

Большой список предстоящих функций Microsoft для Windows 11 включает в себя некоторые важные оптимизации и улучшения для компьютерных игр. Софтверный гигант планирует перенести свое приложение Xbox HDR Game Calibration на Windows 11 и заставить старые игры работать с меньшей задержкой ввода, автоматическим HDR и переменной частотой обновления (VRR), если они работают в оконном режиме, а не в полноэкранном режиме. Предстоящее приложение Windows HDR Calibration позволит геймерам на ПК повысить точность цветопередачи и согласованность HDR-дисплея, как на Xbox. Он будет включать в себя три тестовых шаблона для эффективной калибровки HDR, и тестировщики Windows 11 смогут получить доступ к приложению вскоре перед его общим выпуском.

Windows 11 поставлялась с функцией Auto HDR с консолей Xbox Series X/S, и Microsoft сейчас проводит некоторые оптимизации для оконных игр, которые позволят им поддерживать Auto HDR и VRR. По словам Microsoft, оптимизация также может «значительно уменьшить задержку» для старых игр, работающих в оконном режиме. В графической части интерфейса настроек Windows 11 появится новый параметр «Оптимизация для оконных игр», который будет применяться к более старым играм DirectX 10 и DirectX 11. Хотя в прошлом вам обычно приходилось запускать игры в полноэкранном режиме, чтобы получить все преимущества задержки и производительности, Microsoft внесла изменения в DirectX как в Windows 10, так и в Windows 11, чтобы ускорить игры, работающие в оконном режиме.