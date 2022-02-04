Microsoft выпустит сборку Windows 11 с экспериментальными функциями

Microsoft поделилась своими планами по разработке Windows 11 в 2022 году в блоге на своем веб-сайте. Будет три разных канала распространения: канал для разработчиков, канал для бета-тестирования и канал для предварительного просмотра.

В версии разработчика, пользователи получат доступ к некоторым экспериментальным функциям, которые могут не попасть в стабильную сборку. Эта версия операционной системы будет очень нестабильной. Бета тестеры получат набор функций, который, как ожидается, будет соответствовать окончательной сборке. Версия предварительного просмотра остается лучшим способом познакомиться с грядущими функциями Windows 11, поскольку он должен содержать только незначительные проблемы, которые не должны мешать для повседневного использования.
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