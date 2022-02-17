Microsoft закрыла часть AltspaceVR из-за домогательств к аватарам

Microsoft вносит несколько изменений в AltspaceVR для борьбы с домогательствами в приложении виртуальной реальности. На сегодняшний день компания удалила социальные пространства Campfire, News и Entertainment Commons. Это были центры, где пользователи AltspaceVR могли свободно собираться и общаться друг с другом. Но эта же свобода также означала, что преследование было постоянной проблемой. По умолчанию функция безопасности AltspaceVR теперь включена для всех пользователей. Он создает барьер, препятствующий проникновению других людей в личное пространство вашего аватара. И последнее, но не менее важное: Microsoft заявляет, что приложение автоматически отключит звук для новых участников, когда они впервые присоединятся к мероприятию.

Компания также пообещала усилить модерацию и улучшить рейтинги контента событий, чтобы дополнить эти изменения. В ближайшие недели Microsoft заявила, что для доступа к AltspaceVR людям потребуется использовать учетную запись Microsoft. В результате этого требования у родителей будет возможность использовать функцию семейной безопасности компании, чтобы ограничить время, которое их дети могут проводить в приложении. «По мере развития таких платформ, как AltspaceVR, важно, чтобы мы анализировали существующий опыт и оценивали, адекватно ли они удовлетворяют потребности клиентов сегодня и в будущем», — сказал Алекс Кипман, глава подразделения смешанной реальности Microsoft. «Это включает в себя помощь людям в лучшем общении с теми, у кого есть общие интересы, а также обеспечение безопасности пространств, к которым они имеют доступ, от ненадлежащего поведения и домогательств».