Microsoft закрыла часть AltspaceVR из-за домогательств к аватарам

Компания также пообещала усилить модерацию и улучшить рейтинги контента событий, чтобы дополнить эти изменения. В ближайшие недели Microsoft заявила, что для доступа к AltspaceVR людям потребуется использовать учетную запись Microsoft. В результате этого требования у родителей будет возможность использовать функцию семейной безопасности компании, чтобы ограничить время, которое их дети могут проводить в приложении. «По мере развития таких платформ, как AltspaceVR, важно, чтобы мы анализировали существующий опыт и оценивали, адекватно ли они удовлетворяют потребности клиентов сегодня и в будущем», — сказал Алекс Кипман, глава подразделения смешанной реальности Microsoft. «Это включает в себя помощь людям в лучшем общении с теми, у кого есть общие интересы, а также обеспечение безопасности пространств, к которым они имеют доступ, от ненадлежащего поведения и домогательств».