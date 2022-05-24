Microsoft запатентовала телефон, который складывается в обе стороны

Недавно Microsoft подала заявку на патент, в котором описан складной телефон, который может поворачиваться на 360 градусов вокруг шарнира, то есть он может как складываться, так и раскладываться. Да, Microsoft Surface Duo 2 абсолютно точно может это сделать, однако телефоны Duo, очевидно, представляют собой устройства с двумя экранами, которые скреплены шарниром посередине. Патент, который был обнаружен здесь, показывает телефон с бесшовным экраном с одной стороны на другую.

Это звучит довольно технически сложно — экран, который может складываться и раскладываться прямо посередине, и при этом выдерживать все физические нагрузки. LG недавно продемонстрировала один такой дисплей.

Компания LG Display приняла участие в выставке SID 2022 и продемонстрировала свое видение будущего OLED. На выставочной площадке было представлено несколько концептуальных устройств — как смартфонов, так и ноутбуков — с шарнирами, которые можно было полностью складывать и раскладывать на 360 градусов. Экраны изготовлены по технологии ультратонкого стекла и имеют специальное олеофобное покрытие, которое должно хотя бы немного лучше удерживать отпечатки пальцев на глянцевом экране. Так что, теоретически, это может быть именно та технология, которую Microsoft планирует использовать для своего телефона, складывающегося наружу.
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