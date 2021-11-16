Microsoft завершила список игр с обратной совместимостиью на Xbox One X

Да, теперь вы можете играть в Halo Infinite, но только в многопользовательском режиме, совершенно бесплатно — благодаря этому только в первую ночь было зарегистрировано 270 тысяч игроков в Steam, информации о других платформах пока что нет. Однако это только часть хороших новостей от подразделения Xbox. Чтобы отпраздновать 20-летие Xbox Microsoft анонсировала последние дополнения к программе обратной совместимости Xbox — сразу 76 игр. Основные релизы включают всю серию Max Payne и франшизу F.E.A.R, а также Skate 2. Многие из данных игр, которые доступны в режиме обратной совместимости, также будут выглядеть намного лучше: Xbox Series X и Xbox One X будут отображать эти релизы с четырехкратным их разрешением, а 11 проектов будут поддерживать FPS Boost, что увеличивает частоту кадров игры до 60 кадров в секунду.

Для остаточно старых релизов, которые ранее никогда такую частоту не поддерживали, новость и правда отличная, так что фанаты, которые любят старые игры, получат просто море удовольствия. Впрочем, есть и плохие новости — Microsoft говорит, что это последнее обновление списка игр с поддержкой обратной совместимости. По словам руководителя программы совместимости Xbox Пегги Ло, игры, которые ранее не вышли, были ограничены «лицензионными, юридическими и техническими ограничениями». Так что, вероятно, ждать еще каких-либо обновлений в обозримом будущем не стоит. Но и без этого список весьма внушительный — у конкурента, напомним, такой функции нет.