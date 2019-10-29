Мигрирующие орлы накопили огромный долг за сотовую связь

2019-10-29, Автор - Anna; [41]
Отслеживание животных становится все более простым, поскольку метки становятся более миниатюрными, более эффективными и менее навязчивыми для животных.

Мигрирующие орлы с маячками для отслеживания, накапливали настолько большой долг за роуминг, что ученым пришлось взять кредит. У каждой птицы — датчик, а отчет о своем путешествии они "высылают" с помощью обыкновенных мобильных сообщений. Устройство закреплено на птице, время от времени связывается со спутниками, получает координаты, записывает их во внутреннюю память и отправляет СМС, которые получают ученые, как только птица оказывается в зоне действия сети.

Бюджет орнитологи закладывают сразу на весь год. Это гранты и добровольные пожертвования. Одна СМСка по России или Казахстану стоит от 2 до 10 рублей. Самые дорогие пути миграции — Афганистан, Иран, Ирак: почти 50 рублей за СМС. После получения большого счета исследовательская группа открыла сбор средств через социальные сети под названием «Пополнение мобильного телефона для орлов», при котором доноры заплатили за услугу более 100 000 рублей. Кроме того, Мегафон простил долг и разработает специальный тариф.

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