Микро-дроны с лебедками открывают двери

Ученые из Стэнфордского университета и EPFL в Швейцарии создали микро-дрон со встроенной лебедкой, способной поднимать до 40 раз больше собственного веса и выполнять простые механические задачи, такие как открытие двери. Ключом к дизайну является использование сменных адгезивов на базе дрона: микрошипов для зарывания в грубые материалы, такие как штукатурка, ковер или щебень, и гребнеобразного силикон для захвата стекла. Как микроспины, так и силиконовые гребни только цепляются за поверхности в одном направлении, это означает, что их можно легко отцепить. С их помощью микродроны могут вытягиваться значительно выше их 100-граммового веса, прикладывая 40 ньютонов силы и этого достаточно, чтобы поднять четыре килограмма.

Это всего лишь доказательство концепции, и основная идея, что мы можем создавать микро-дроны, которые не просто летают в пространстве, а также манипулировать ими. Например, отряды дешевых, одноразовых микро-дронов могли бы работать вместе в будущем, очищая завалы для более крупных роботов в случае стихийных бедствий.