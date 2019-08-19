Микробиологи нашли десятки генов одновременно

Результаты, о которых говорит Платт, и правда впечатляют: новый подход к редактированию позволил ученым внести изменения сразу в 25 геномов-мишеней. И это не предел: микробиологи уверяют, что в теории их число может быть увеличено до нескольких сотен. Исследователи считают это прорывом, который выведет генную инженерию на новый уровень.В ходе эксперимента исследователи создали плазмиду — кольцевую молекулу ДНК, которая хранит схему фермента Cas и своеобразную «адресную книгу» молекул РНК. Затем они поместили плазмиду в клетки человека и продемонстрировали возможность модификации нескольких генов одновременно.Использованный учеными биотехнологический метод CRISPR-Cas позволяет относительно быстро и просто манипулировать отдельными генами в клетках. Например, удалять их, видоизменять или заменять другими. Для уменьшения или увеличения активности отдельных генов микробиологи тоже прибегают к помощи этих «генетических ножниц».