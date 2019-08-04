Микрофон для «отлова» мельчайших частиц звука

Если такой компьютер будет создан, он, вероятнее всего, будет намного компактнее и производительнее квантовых компьютеров, работающих на основе световых частиц — фотонов, поскольку звуковыми фононами гораздо проще управлять.Квантовый микрофон улавливает фотоны и замеряет вызываемые ими колебания с поправкой на то, что различные уровни энергии соответствуют разному же количеству фононов. Учёные считают, что изобретённый ими прибор может помочь в создании принципиально нового типа квантового компьютера. Предполагается, что возможность улавливать настолько мелкие «порции» звука проложит путь к разработке устройств, способных кодировать информацию посредством звуковой энергии. Это, в свою очередь, позволит хранить невероятные объёмы данных на совсем небольших носителях. В теории.Изобретение ученых Стэнфордского университета инновационно тем, что до его создания измерение фононов не представлялось возможным, потому как чувствительности даже самых мощных классических микрофонов для этого недостаточно — звуковые частицы настолько малы, что оказывают минимальное воздействие на мембрану лишь скопом, но не по отдельности. Созданное учеными устройство вместо опосредованного исследования звуковых волн измеряет энергию фононов напрямую. Для этого используются крошечные резонаторы, которые действуют по принципу зеркал для звука.