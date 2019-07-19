Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 и его функции

Разработчик Джефф Герлинг обнаружил, что компьютер нагревается даже в режиме бездействия. Причиной стал новый разъём питания USB Type-C, выделяющий гораздо больше тепла, чем ранее используемый micro-USB. Как результат, процессор начинает тротлить, что негативно сказывается на работе устройства. Для решения этой проблемы разработчик модифицировал официальный корпус для Raspberry Pi 4, оснастив его небольшим вентилятором. В Raspberry Pi 4 установлен четырёхъядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает заметный скачок производительности в сравнении с предшественниками. Вместе с возросшей мощностью компьютер начал генерировать и гораздо больше тепла. Напомним, что в нём не предусмотрено никакой системы охлаждения