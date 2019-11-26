Микроволоновки Hoover CHEFVOLUTION уже в России

Дочернее подразделение компании Haier Europe, которое отвечает за развитие бренда Hoover на территории России, официально сообщило о том, что в продажу поступили микроволновые печи Hoover из серии CHEFVOLUTION. На текущий момент линейка представлена тремя моделями: HMW25STB, которая является базовой, модель HMG25STB с грилем и HMC25STB, которая оборудована и грилем, и конвекцией. Довольно даже интересные решения со стильным дизайном корпуса, которое впишется буквально в любую кухню. Обязательно стоит обратить свое внимание на данные новинки, если вы давно хотели себе качественный продукт за хорошие деньги. Все же компания уже давно доказала, что умеет делать качественные вещи и это действительно важно, верно?