Minecraft получает обновление Cross-Play на PS4

Minecraft теперь получает обновление для платформы PS4, которое позволяет всем пользователям PlayStation получить доступ к функциям cross-play, так что теперь они могут играть с миллионами других игроков на Xbox, ПК, Switch, iOS, Android и даже Samsung. В так называемом обновлении Bedrock Edition, Microsoft добавит новые функции в Minecraft и подключит миллионы игроков.

По словам руководителя игровой студии Microsoft Хелен Чанг: «Одна из основных задач Minecraft - соединять игроков между устройствами и обеспечивать наилучшие впечатления независимо от платформы. Сегодня мы продолжаем выполнять эту миссию, приветствуя игроков PS4 в Minecraft на Bedrock ".