Minecraft получает обновление Cross-Play на PS4

2019-12-13, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Minecraft ; [126]
Minecraft теперь получает обновление для платформы PS4, которое позволяет всем пользователям PlayStation получить доступ к функциям cross-play, так что теперь они могут играть с миллионами других игроков на Xbox, ПК, Switch, iOS, Android и даже Samsung. В так называемом обновлении Bedrock Edition, Microsoft добавит новые функции в Minecraft и подключит миллионы игроков.

По словам руководителя игровой студии Microsoft Хелен Чанг: «Одна из основных задач Minecraft - соединять игроков между устройствами и обеспечивать наилучшие впечатления независимо от платформы. Сегодня мы продолжаем выполнять эту миссию, приветствуя игроков PS4 в Minecraft на Bedrock ".

Комментарии и отзывы Minecraft
BIOSTAR выпустила новые твердотельные на...
BIOSTAR выпустила новые твердотельные наBIOSTAR объявляет о новом дополнении к своей серии твердотельных накопителей NVMe M.2 серии M700 с большо...
Живые фотографии смартфона Xiaomi Redmi ...
Живые фотографии смартфона Xiaomi Redmi Сегодня в сети была опубликована большая подборка живых фотографий смартфона Redmi K30, который вышел в п...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Переводчик в Google Assistant теперь дос...
Переводчик в Google Assistant теперь досКомпания Google добавила функцию перевода в режиме реального времени на смартфоны с Android и iOS. ...
Mi 8 Lite и Mi Max 3 получили бету MIUI ...
Mi 8 Lite и Mi Max 3 получили бету MIUI Китайская компания Xiaomi запустила бета-тестирование Android 10 на смартфонах Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max ...
Неубиваемый смартфон Blackview BV9900 бу...
Неубиваемый смартфон Blackview BV9900 буКомпания Blackview снизит цену на защищенный смартфон BV9900, который поступил в продажу в начале декабря...
Reno 3 получит процессор MediaTek Dimens...
Reno 3 получит процессор MediaTek DimensКомпания OPPO у себя на официальном сайте показала тизер смартфона Oppo Reno 3. ...
TWS-наушники Buds Air от Realme...
TWS-наушники Buds Air от RealmeКомпания Realme 17 декабря анонсирует беспроводные наушники Realme Buds Air. ...


Обзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраномОбзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраном
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?
Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталямОбзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям
Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатовОбзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor