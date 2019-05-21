Minecraft разошлась тиражом в 176 млн копий — возможно, это самая продаваемая игра в истории. Об этом отчиталась Microsoft во время мероприятия, посвященного десятилетию игры. Портал PC Gamer отметил, что это может быть рекордом в игровой индустрии: точно сказать невозможно из-за разных данных о продажах Tetris.

По различным сведениям, Tetris разошлась тиражом от 170 млн до 425 млн. Помимо Minecraft и «Тетриса», единственной игрой, которая преодолела отметку в 100 млн продаж, стала пятая часть серии Grand Theft Auto: ее купили 110 млн раз.