Minecraft теперь поддерживает трассировку лучей

NVIDIA, Microsoft Studios и Mojang работают вместе, чтобы добавить форму трассировки лучей (tracing path) в бесплатном обновлении для версии игры для Windows 10 в 2020 году. Это обновление предоставляет игровому миру более реалистичные тени, освещение и яркие цвета чем когда-либо. В обычном Minecraft блок золота просто выглядит желтым, но с включенной трассировкой лучей вы действительно можете увидеть зеркальную подсветку, вы можете увидеть отражение, вы даже можете увидеть отраженную в нем толпу.

Другие игры, которые получат поддержку трассировки лучей: Dying Light 2, Metro Exodus, SYNCED: Off-Planet, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Vampire: Masquerade - Bloodlines 2, Watch Dogs: Legion и W olfenstein: Youngblood. По мере того, как список игр, поддерживающих трассировку лучей растет становится все более очевидным, что это должно стать одной из ключевых функций и для консолей следующего поколения.