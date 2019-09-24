Мини-ПК AAEON Boxer-8310AI получил VPU-чип Intel Movidius Myriad X

Компания AAEON пополнила ассортимент мини-компьютеров моделью Boxer-8310AI, которая ориентирована на применение в сферах искусственного интеллекта и машинного зрения. Новинка характеризуется корпусом с размерами 166:106,6:35 мм, четырехъядерным процессором Intel Pentium N4200 поколения Apollo Lake или двухъядерным Celeron N3350, процессором машинного зрения Intel Movidius Myriad X, 8 ГБ оперативной памяти DDR3L, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, четырьмя портами USB 3.0, интерфейсами HDMI 1.4b и D-Sub, тремя последовательными портами и модулем mSATA для накопителей. Цена мини-ПК составляет 525 долларов.