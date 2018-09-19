Мини-ПК ASRock Jupiter получил активную систему охлаждения

Компания ASRock представила мини-компьютер Jupiter, который может похвастаться процессорами Intel Core восьмого поколения и системой охлаждения с вентилятором. Новинка также характеризуется системной платой на чипсете H310 или Q370, слотами для SSD типоразмера M.2 2280 и адаптера беспроводной связи, одним местом для SSD или HDD на 2,5 дюйма, укороченными слотами оперативной памяти (SO-DIMM), четырьмя портами USB 2.0, HDMI, DisplayPort и D-Sub, а также RS-232 и RJ-45. В Jupiter Q370 не предусмотрено D-Sub, а RS-232 доступен как опция. Также отметим четыре USB 3.0, один HDMI и два DisplayPort. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.